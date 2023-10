Football - 120 moments magiques

Des buts spectaculaires, des gestes héroïques, d'émouvantes aventures humaines, des victoires (ou desdéfaites) inoubliables : l'histoire du football regorge de moments magiques qui ont contribué àrendre ce sport universel. Nouvelle édition augmentée de ce best-seller. Ce livre propose les cent étapes cruciales de l'aventure du football moderne, le sport le plus pratiqué et le plus suivi dans le monde. Les épisodes présentés par ordre chronologique illustrent le football international, des Amériques à l'Océanie, dans l'objectif ambitieux de raconter de manière originale l'histoire du ballonrond de sa naissance jusqu'à son évolution actuelle.