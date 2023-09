Aux origines de la Rome antique. 8 récits mythologiques

Plongez dans la Rome antique et découvrez, dans ce recueil spécialement adapté pour les lecteurs de 9 à 12 ans, huit récits de la Rome antique : 1. Enée, père des rois 2. Les jumeaux (Romulus et Remus) 3. Romulus, fondateur de Rome 4. Les Horaces et les Curiaces 5. Les oies du capitole 6. Histoire de Coriolan 7. L'ambition de César 8. Marc Antoine et Cléopâtre