Une autre capitale en Touraine. Le duché-pairie de Luynes XVIIe-XVIIIe siècle

Que sait-on des anciens territoires tourangeaux, en particulier des plus prestigieux en titre, les pairies ? Quelle place eurent-ils en Touraine et quelles furent leurs relations avec la capitale provinciale ? à la croisée de l'histoire, de l'histoire de l'art et de l'archéologie du bâti, ce livre s'intéresse à l'une de ces pairies à la période ducale (1619 et 1790) : Luynes. Peu connu en dehors de sa région, la ville de Touraine évoque un vieux château perché sur le coteau ou les ruines d'un aqueduc antique perdu dans la campagne, mais guère plus. Pourtant ces vestiges témoignent d'une histoire longue et riche, qui mérite que l'on s'y intéresse. Retraçant de façon inédite la genèse de la ville, de ses paysages et de ses structures urbaines, ce livre tente de définir les caractères identitaires de ce territoire ligérien. Ainsi il révèle les caractéristiques des grands édifices comme des plus modestes, mais aussi de la société et des activités économiques, des usages et techniques de gestion et d'administration ainsi que de l'organisation traditionnelle ou novatrice des jardins. Abordant le territoire dans sa globalité, de sa société avec ses seigneurs et sa population, à son évolution, ce livre parcours l'histoire de Luynes dévoilant la richesse patrimoniale d'une ville nichée au coeur du Val de Loire, zone inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO.