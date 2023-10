Mon manuel d'apprentie sorcière - Rituels, sorts et recettes pour révéler la magie qui est en vous

Roue de l'année, runes, cycles lunaires, plantes, minéraux, tarot, pendule... Il existe de nombreux chemins dans le monde de la sorcellerie, et chacune de nous a sa propre manière d'" être sorcière ". Dans ce livre pratique, vous trouverez toutes les clés pour utiliser la magie qui vous entoure au quotidien à travers de nombreux sorts, rituels et recettes. Vous découvrirez notamment des sorts de protection, d'autres pour renforcer l'estime de soi, pour attirer la bonne santé, pour se libérer de la peur... mais aussi des rituels de beauté et des recettes de cuisine. Vous posséderez ainsi tous les outils pour devenir une vraie sorcière moderne !