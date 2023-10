Le cahier d'atelier de Robert Bouchet. La construction d'une guitare classique

Robert Bouchet (1898-1986) compte parmi les facteurs de guitare classique les plus appréciés du XXe siècle. Emilio Pujol, Julian Bream, Ida Presti et Alexandre Lagoya ont joué sur ses instruments, qui sont aujourd'hui recherchés des musiciens et des collectionneurs. Dans son Cahier d'atelier, rédigé vers 1950, Bouchet dessine les étapes de la construction d'une guitare dans la tradition artisanale espagnole. Il y détaille sa méthode et ses secrets de fabrication, pour que le musicien comprenne sa guitare autrement, ou que l'on s'initie à la réparation ou à la construction d'instruments suivant la conception du do-it-yourself.