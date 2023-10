Goulag football club

Mars 1942A : la seconde guerre mondiale fait rage. Lavrenti Beria, maître du puissant NKVD, fait partie du cercle étroit duA comité d'Etat de défense de l'URSS qui mène "la Grande Guerre patriotique" . Mais ce vrai passionné de football n'a pas perdu de vue le grand dessein qu'il s'est fixé en reprenant les rênes du Dynamo MoscouA : abattre le Spartak Moscou, le rival de toujours - et donc celui qui l'incarne, Nikolaï Starostine, tout à la fois joueur, entraîneur et dirigeant du club. Fausses accusations, vraie condamnation, tous les coups sont permis, et Nikolaï Starostine se retrouve plongé dans l'enfer du goulag. Mais son aura est telle auprès des amoureux du ballon rond qu'il bénéfice de la bienveillance des commandants des camps et qu'il attire la sympathie de Vassili Djougachvili, l'encombrant fils de Staline ! De Moscou au Kazakhstan, en passant par la Sibérie, François Guéroult retrace l'étonnant parcours d'une véritable légende du football russe.