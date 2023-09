West Coast Avengers Tome 4 : L'intégrale 1987-1988

L'Abomination ! Le Zodiaque ! Un traître au sein de l'équipe ! Les Avengers installés sur la Côte Ouest des Etats-Unis ne savent plus où donner de la tête. Mais lorsque le Docteur Fatalis parvient enfin à ses fins en devenant le maître du monde, un seul héros peut le contrecarrer : Wonder Man ! Ce nouveau volume est important à plus d'un titre, puisqu'il contient pas moins de trois épisodes qui n'avaient encore jamais été publiés en France, ainsi que le formidable Graphic Novel Emperor Doom dans lequel Fatalis met au pas tous les héros de la Terre... sauf un !