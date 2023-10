Contre-atlas de l'intelligence artificielle

L'IA est une industrie vorace en ressources naturelles, logistiques et humaines. Elle n'a en fait pas grand-chose d'"artificiel". Et dès lors qu'elle perpétue toutes sortes de biais idéologiques et discriminatoires, on peut se demander si elle est vraiment "intelligente". Développée et conçue sans contrôle ni évaluation, sans critères de justice ni d'éthique, l'IA renforce la toute-puissance des géants de la tech et des institutions qui l'adoptent. Elle est le reflet du pouvoir. A travers six enquêtes approfondies, Kate Crawford déploie une cartographie exhaustive de l'IA : ses coûts et ses impacts environnementaux, sociaux et politiques.