La fascinante histoire du château le plus hanté de France Laissez-moi vous raconter une histoire aussi incroyable que réelle. Lorsque j'ai entraîné ma famille dans l'acquisition et la restauration d'un château abandonné, j'ignorais qu'il était encore habité par ses anciens occupants. Et si au début les voix, silhouettes, coups dans les murs et manifestations physiques étranges nous laissaient perplexes, nous avons appris à les connaître, à les comprendre et, pour certains, à les craindre. Mais surtout, loin des clichés sur les maisons hantées, les invisibles de Fougeret nous ont fait grandir. Si nous voulions nous en sortir vivants, il fallait ouvrir notre esprit aux esprits du lieu.