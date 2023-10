Brève histoire des origines de l'humanité

Nos connaissances sur l'évolution humaine se multiplient à un rythme inédit. Les chercheurs se penchent sur les périodes les plus lointaines, alors que des techniques novatrices apportent des informations inattendues. Toumaï, avec ses 7 millions d'années, est à ce jour le plus ancien représentant connu de notre grande famille. De nouvelles branches d'hominines sont apparues en Asie. Des dizaines d'espèces ont coexisté, et chaque découverte nous fait entrevoir combien les capacités de nos lointains cousins étaient plus élaborées que ce que nous avions pu imaginer. Antoine Balzeau développe ici le grand récit de notre évolution et nous aide à mieux comprendre ce qui constitue notre humanité.