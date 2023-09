Depuis leur apparition, les bibliothèques sont des lieux de conser­vation et de transmission de la connaissance. Leur évolution est d'abord liée à celle des supports de l'écrit et de la communication, mais aussi aux progrès de l'éducation et de la culture et, plus généralement, à l'histoire des institutions et des sociétés. Aujourd'hui, alors que la masse des documents s'accroît considérablement, alors que les bibliothèques sont bien souvent devenues des médiathèques pour accueillir d'autres supports de culture et offrir un accès libre à une grande partie de ce qu'elles conservent, une nouvelle révolution se met en place : la bibliothèque physique est en train de se doubler d'une bibliothèque virtuelle. En invitant à comprendre la place de ces institutions qui assurent l'accès à la connaissance, à l'information et à la culture, Pierre Carbone montre que les bibliothèques sont en fait la mémoire vivante de nos sociétés.