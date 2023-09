Azure DevOps. Optimisez la gestion de vos projets informatiques

Que vous soyez développeur, chef de projet ou administrateur système, ce livre vous donne toutes les clés pour maîtriser les différentes fonctionnalités d'Azure DevOps afin d'optimiser la gestion de vos projets informatiques et vos développements logiciels dans le cloud. Tout au long du livre, l'auteur vous fait suivre le cycle d'un projet de développement selon une approche progressive. Vous commencez ainsi par configurer votre espace Azure DevOps à partir d'un compte Microsoft, avant de passer à la création de votre organisation Azure DevOps, pour être en mesure ensuite de créer différents projets. Après la création d'un premier projet, vous apprenez à en planifier les fonctionnalités, ce qui constitue une première étape capitale. Grâce aux outils Azure DevOps, vous définissez alors les différents éléments et personnalisez l'outil pour qu'il corresponde à votre approche. Dans la suite du livre, vous découvrez comment héberger et gérer votre code source sur la plateforme en mettant en place la stratégie adaptée au travail de votre équipe. Une fois le code source hébergé sur Azure DevOps, vous verrez comment automatiser sa compilation et son déploiement à l'aide de différents outils. La mise à disposition de certains de vos projets sous forme de packages, réutilisables dans d'autres applications, sera également détaillée. Pour finir, vous apprenez à utiliser les fonctionnalités d'Azure DevOps pour surveiller et mettre en place une véritable routine de suivi de la qualité de votre projet. Au fil de votre lecture, l'auteur vous apporte des conseils pratiques basés sur ses retours d'expériences, des astuces ainsi que des exercices pour renforcer votre compréhension et vous permettre d'appliquer les connaissances acquises par des mises en situation concrètes. Vous disposerez alors de toutes les cartes pour gérer votre projet de développement d'applications avec la plateforme Azure DevOps.