Design UI-UX. Concevoir sites et apps pour et avec les utilisateurs, 2e édition

Alors que le parcours utilisateur est désormais pensé comme un produit à part entière, ce livre étudie comment approfondir le comportement utilisateur y compris selon une approche générationnelle, pour le modéliser et proposer des réponses aux attentes de la cible visée. Il est destiné aux responsables de projets web et applications, aux designers d'interfaces et à tous ceux qui veulent concevoir des interactions utilisateurs. Vous verrez comment représenter les utilisateurs avec les "personas" puis comment visualiser un projet encore au stade des propositions. Vous ferez le point sur les techniques fondamentales : Design Thinking, méthodes d'idéation, facilitation graphique, scénarios et story-boards. Vous apprendrez ensuite à matérialiser et tester les idées dès les phases de préconception avec des prototypes adaptés puis comment utiliser efficacement les outils en ligne pour réaliser concrètement les prototypes utiles aux différentes phases d'un projet digital. Vous verrez quels sont les outils gratuits pour créer rapidement et efficacement des prototypes papier sans être graphiste. Vous apprendrez à exploiter les logiciels majeurs du marché pour réaliser des prototypes fonctionnels qui permettent les tests sur périphérique. Vous découvrirez les méthodes pour l'organisation et la conduite de tests utilisateurs. Enfin, vous pourrez organiser le monitoring de la relation client. Vous pourrez ainsi intégrer le prototypage à tous les stades de la mise en oeuvre de vos conceptions itératives de projets.