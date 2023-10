L'Islande, pays de contrastes, mérite bien son surnom de " Terre de Feu et de Glace ". Entre glaciers géants et volcans actifs, soleil de minuit et nuits d'hiver interminables, langue ancestrale et technologies à la pointe... Cette nation témoigne d'une culture aussi riche que ses paysages sont époustouflants. Vivre l'Islande, avec ses autrices amoureuses de leur île, Nina Björk Jonsdoottir et Edda Magnus, vous embarque au coeur de ce pays intimidant et fascinant ; il paraît que c'est l'un des pays les plus heureux au monde ! Plongez dans la culture, la gastronomie, les habitudes familiales et l'art de vivre des Islandais, les fêtes et célébrations... pour découvrir l'Islande comme un local, les yeux ébahis devant les incroyables photographies du renommé Gunnar Freyr. Nína Björk Jónsdóttir est diplomate, journaliste et guide touristique. Edda Magnus, spécialiste de la santé, est fascinée par son pays.