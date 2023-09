Demain sera vegan. La méthode pour végétaliser son assiette

Les modes d'emploi de David et Stephen vous montrent comment préparer vos propres recettes afin de les adapter selon votre goût, votre budget ou à ce que vous avez dans vos placards. Cet ouvrage vous donne plus de 200 versions de recettes végétales des modes d'emploi techniques et astuces pour décliner et créer vos propres recettes végétaliennes Exemples de recettes : - Granola moelleux à la noix de coco - Pizza végétalienne faite maison - Tarte au brocolis crémeuse - Gâteau aux carottes