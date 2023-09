Une même passion, la montagne. Mick Fowler et Victor Saunders, célèbres alpinistes britanniques, nominés plusieurs fois aux "Piolets d'Or" pour de grandes premières ascensions, ont appris à se connaître en grimpant l'hiver, par tous les temps, surtout mauvais, dans les montagnes d'Ecosse ; un tremplin idéal pour des premières en Himalaya. Cet ouvrage relate leurs trois expéditions communes. Les récits, écrits séparément à l'origine, primés déjà dans plusieurs festivals, ont été rassemblés dans cet ouvrage. Ils s'entremêlent et montrent deux visions parfois similaires, parfois différentes des mêmes événements, avec un humour décapant au détour de chaque ligne. Les tribulations de Mick et Vic en Himalaya s'est vu décerner le grand prix du festival international du livre de montagne en 2016.