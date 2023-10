L'Oracle du coeur sacré d'Avalon

Un splendide coffret porté par les peintures vibratoires et puissantes de l'artiste Brucero et les textes spirituels de Charlotte Granet, gardienne de la Flamme sacrée d'Avalon et de la lignée de la Rose. Après les précédents succès de ses livres et oracles, l'artiste Brucero s'est associé à la thérapeute holistique Charlotte Granet pour nous proposer un oracle vibratoire de toute beauté sur le thème du coeur sacré d'Avalon. Cet oracle t'invite à plonger dans un processus pirituel alchimique sur la Voie du Coeur qui s'inscrit dans la lignée multiséculaire de la Rose, ancrée à Avalon, terre sacrée des Celtes et gardienne de sagesses ancestrales. Ses 36 cartes illustrées des peintures féériques et vibratoires de l'artiste Brucero, ainsi que son livre tout en couleurs, te guideront pour traverser les voiles qui séparent notre monde et les mystères d'Avalon. Charlotte Granet, gardienne de la Flamme sacrée d'Avalon et thérapeute holistique, t'accompagnera ainsi entre ombres et lumière afin que tu découvres ton propre chemin du coeur. Le livre de 176 pages est tout en couleurs. Toi qui recherches la vérité et la liberté, Tourne-toi vers Avalon, le coeur ouvert