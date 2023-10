Eddy Mitchell, ma discothèque idéale

" Mr Eddy " vous raconte ses 50 disques préférés Légende vivante de la chanson française, Eddy Mitchell voue un véritable culte à la soul, à la country, à la chanson française et bien au sûr au rock'n'roll, qu'il a grandement contribué à faire connaître dans l'Hexagone. Cette musique, qu'il découvre alors que naît sa passion pour le cinéma américain, sera sa ligne de conduite, sa philosophie. Dans ce livre-entretien, réalisé avec Marc Maret et Alain Artaud, il sera surtout question des chansons qui l'ont marqué - mais pas seulement ! Car Eddy Mitchell est un curieux, un passionné qui va au-delà d'une " simple " chanson. Il s'intéresse tout autant au son, aux studios et aux musiciens de l'ombre. Il nous a fait rêver de la même manière en nous expliquant le cinéma, en nous faisant passer derrière la caméra chaque semaine dans La Dernière Séance. De " Rock Around The Clock ", interprétée par Bill Haley and the Comets, à Charles Aznavour en passant par Stevie Wonder, Marvin Gaye, Frank Sinatra, Elvis Presley, Gene Vincent ou James Brown, Eddy Mitchell nous parle des disques qui l'ont accompagné toute sa vie : certains sont aujourd'hui de grands classiques, d'autres sont restés confidentiels - lorsqu'ils n'ont pas été tout simplement oubliés. Mélangeant anecdotes, coups de coeur et souvenirs musicaux, racontés par " Mr Eddy " himself et son style inimitable, ce livre est tout autant un petit condensé d'histoire populaire qu'une déclaration d'amour à la musique, à laquelle il a consacré sa vie.