Benoît XVI - Le pape de la raison et de la foi

Benoît XVI, le pape de la foi et de la raison, affronte la "dictature du relativisme" , la crise de l'indifférentisme religieux et la quête de sens du monde contemporain. Dans ce contexte, il invite le lecteur à devenir coopérateur de la vérité, en engageant la raison dans un continuel dialogue avec la foi, pour que le centre de son message puisse être accueilli : le Christ est le Fils de Dieu qui s'incarne pour nous sauver à travers la Croix et la Résurrection. Son message, centré sur le kérygme salvifique, donne un sens à l'homme contemporain et remplit son existence d'espérance. Le pape émérite incarne humblement sa théologie : l'espérance du chrétien s'enracine dans la connaissance de l'impossibilité de nous sauver par nos propres forces. Mariano Fazio est historien et philosophe, spécialiste de la philosophie contemporaine. il vit à Rome.