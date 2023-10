Cibou est rigolote et attachante. Elle est aussi très curieuse et pose toujours de nombreuses questions sur le monde qui l'entoure ! Accompagnés de leur cousine Rosie, Cibou et son petit frère Macao rendent visite à leur très cher ami Monsieur Kevin, qui vit en Afrique. Débute alors une merveilleuse découverte du monde sauvage, à travers une aventure riche en émotions et en surprises. Dans ce deuxième tome "Cibou découvre les animaux sauvages", l'histoire se déroule en plein coeur de la faune sauvage, en Afrique. Elle propose un voyage aussi bien pour les yeux que pour l'esprit ; les caractères et comportements des différents personnages proposent, aux lecteurs, une réflexion sur le rapport que nous, êtres humains, entretenons avec les animaux sauvages (et les conséquences qui en découlent). Une aventure, douce et pure, qui aspire à une harmonie sincère entre les hommes et le monde animal et qui inspire naturellement, l'amour des animaux. L'histoire sensorielle, incluse dans le livre, offre à l'enfant un véritable spectacle en totale immersion dans l'univers de Cibou : les voix, musiques et effets sonores font appel à l'imagination pour un voyage aux multiples destinations. Une solution pour développer la créativité et le goût du rêve, loin des écrans. Un livre pensé pour stimuler l'imagination, des petits comme des grands, à travers une histoire riche en découvertes, qui offre ainsi, une nouvelle vision du monde, avec bienveillance et humour.