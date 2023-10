Le guide de l'écoconception cosmétique. S'engager dans le développement durable, de la graine à la fin de vie du produit

Les cosmétiques naturels connaissent un incroyable engouement depuis quelques années. Beaucoup se lancent ou revendiquent l'étiquette bio pour leurs produits ou parfums, mais les références manquent pour cadrer et accompagner une réelle démarche d'écoconception. C'est la vocation de cet ouvrage : analyser l'impact d'un produit cosmétique, intégrer la créativité dans l'éco-conception, détecter les axes d'amélioration, réaliser une analyse de cycle de vie, décliner l'éco-conception dans sa communication, etc. Entre le livre de référence et le guide pratique, un ouvrage incontournable pour les acteurs de la cosmétique.