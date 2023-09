Le Système

Décembre 1993, quartiers sud de Los Angeles. Scrappy, dealeuse notoire, est touchée par trois balles et laissée pour morte sous les yeux d'un toxico, unique témoin du drame. Le lendemain, Wizard et Dreamer, tous deux membres d'un gang, sont arrêtés et incarcérés en attendant leur procès. Le problème ? Un seul est coupable. Selon la loi du gang, ils doivent se taire. Selon la justice, l'un doit parler pour dénoncer l'autre. Sinon, ils tomberont ensemble. Des coups de feu au verdict, l'histoire est racontée par ses protagonistes : le criminel, l'innocent, la victime, les proches... Ryan Gattis s'attaque ici au système pénal américain, à ses injustices et à la mécanique cruelle qui broie ceux qu'elle a pris dans ses rouages.