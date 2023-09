Selma s'est habituée aux bizarreries de son grand frère. Ivo a toujours été un peu étrange, différent des autres garçons de son âge. Mais depuis peu, elle le sent s'éloigner d'elle. Elle sait qu'il sort chaque nuit et qu'il rentre au petit matin en catimini, comme si de rien n'était. Où court-il ainsi ? Qui rejoint-il ? Selma est prête à le suivre pour le découvrir. Le secret d'Ivo va la faire basculer dans une autre réalité à la fois merveilleuse et terrifiante.