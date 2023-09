Parmi les chênes majestueux et les fougères préhistoriques, déambulez dans ce musée de papier et partez à la découverte des arbres qui peuplent notre planète. Baladez-vous dans des forêts aux spécimens surprenants : des sous-bois touffus aux paysages gelés, en passant par des jungles tropicales... Au fil de votre exploration, vous rencontrerez des conifères, des arbres fruitiers et des géants feuillus, et comprendrez ce qu'est la photosynthèse. Vous découvrirez comment les arbres communiquent, et prendrez conscience du rôle essentiel qu'ils jouent pour le vivant.