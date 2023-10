Breum #1. Attention, ça va piquer

De l'encre et de la haine ; bienvenue chez Marsault. Le dessinateur superstar d'internet en librairie avec sa série mythique Breum ! Né en 1988 dans la banlieue parisienne, Marsault quitte l'école à 16 ans et travaille comme manoeuvre de chantier. Dessinant d'abord pour faire rigoler ses copains de comptoir, il décide rapidement de passer à la vitesse supérieure. Il apprend le métier seul et selon la technique classique : papier, crayon, encre, hargne et Gitanes sans filtre. Ne bénéficiant des conseils d'aucun professeur ("Les écoles c'est pour les fiottes"), il forge sa technique en étudiant la bande dessinée des années 70-80, Gotlib en tête, à qui il voue un culte sans limites. Pendant presque dix ans, il cumule travail manuel et dessin dans la même journée. D'un naturel peu porté sur la réflexion et la subtilité, il impose un style de BD efficace, brutal et sans détours.