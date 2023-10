La mongolie de gengis khan nouveau format

De la Sibérie à Samarkand, des photos prodigieuses et un texte passionnant proposé par deux photographes de renom dont une mongole. La réédition en format économique et sous une nouvelle couverture d'un des plus beaux ouvrages des éditions Hozhoni. " Il y a sept cents ans, un homme a presque conquis la terre. Il s'est rendu maître du monde connu et a inspiré à l'humanité une frayeur qui subsistait encore après plusieurs générations", écrit Harold Lamb... Au XIIIe siècle, immense et contrastée, la Mongolie de Gengis Khan et de ses descendants s'étend des confins de la Sibérie et du lac Baïkal jusqu'à la Perse ou l'Irak en passant par l'Ouzbékistan, et flirte avec les frontières de la Chine et du futur Pakistan... Des étendues glacées jusqu'au désert de Gobi en traversant les verts paturâges où régnent encore les nomades, de Samarkand jusqu'à l'Iran, Tuul et Bruno Morandi ont mis leurs pas dans ceux de la gigantesque cavalerie mongole, devenue la Horde d'or, qui a sidéré - mais aussi fédéré - les mondes disparates d'antan. Spécialistes reconnus de la Mongolie et de l'Asie centrale (Tuul est née et a vécu toute sa jeunesse en Mongolie), ils en livrent ici des images somptueuses collectées dans les lieux les plus retirés et proposent un retour sur cette stupéfiante histoire.