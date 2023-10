TAFTI la prêtresse - Promenade dans un film

Transurfing, un nouveau modèle de perception du monde amplifié par la connexion à la prêtresse Tafti ! Si vous agissez selon votre volonté, alors pourquoi ça ne marche pas comme vous le voulez ? Vous pensez que ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, c'est tout. En fait, ce n'est pas parce que vous n'agissez pas de votre plein gré que ça ne fonctionne pas, mais bien parce que vous êtes guidé par un scénario. Vous échouez aussi parce que vous ne savez pas comment agir de manière efficace. Au lieu de prédéfinir la réalité dans le film à venir, vous êtes en lutte contre la réalité dans le cadre actuel. La réalité est quelque chose qui n'a jamais été et ne sera jamais, mais qui existe seulement - une fois et maintenant. La réalité n'existe que dans la mesure où elle s'est déjà produite. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit. Mais c'est ce que vous essayez de " faire ", bien que tout ce qui vous entoure soit déjà en train de se produire. Pour changer un film, il convient de se réveiller et de prendre vie dans ce film. Voulez-vous en savoir plus ?