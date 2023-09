Il était une fois les Tréteaux Chantants

A l'origine des "Tréteaux Chantants" , il y avait la quinzaine commerciale brestoise, organisée après-guerre par les commerçants dans les différents quartiers de la ville. Durant cette période, les artistes en herbe de tous âges étaient déjà nombreux à vouloir montrer leur talent de chanteur. Depuis 1993, près de mille personnes se sont présentées. Alors, il était temps de raconter l'histoire des Tréteaux Chantants, et celle de ses personnages extraordinaires qui se croisent dans les sélections et rêvent de se retrouver sur la scène de l'Arena. Car le but est bien la grande finale, devant plus de 4500 spectateurs ! A travers les témoignages recueillis pour ce livre, on découvre que dans le pays de Brest, on aime et on connaît la chanson depuis longtemps. Des liens invisibles se sont noués entre spectateurs et chanteurs amateurs. Plus encore, des amitiés et des solidarités entre les participants et le public se sont forgées.