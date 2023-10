La Prophétie de l'Arbre - Tome 1 -Trilogie de PanDaemon

Entrez dans le monde de Pandaemon ! Il y a 1 400 ans, le Conflit Originel opposa Malévolents et Forces du Bien, éparpillant les lieux et les populations. Que les Forces du Bien l'aient emporté n'est finalement qu'anecdotique. Nous sommes en 1422 de l'Ere de la Reconstruction, dans l'une des Sept Provinces, le Comté d'Erceph. Un artefact aux étranges et importants pouvoirs, l'Entité, est à l'oeuvre dans le coeur de chacun des Sept Suzerains et se transmet naturellement de père en fils le jour des vingt-trois ans de celui-ci. Le Comte Portor, Suzerain d'Erceph, a deux filles : Layah et surtout Sarah qui approche de son vingt-troisième anniversaire. De nombreuses forces politiques ont espéré en vain un événement qui éviterait de faire face à cette échéance funeste : la Transmission de l'Entité à une femme. Nombreux sont ceux en effet qui interprètent les Prophéties d'Arkharon dans le sens d'un présage funeste pour toute l'humanité si une Entité venait à habiter le coeur d'une femme. Il était écrit que cette transmission serait marquée par la trahison et la mort.