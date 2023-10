La vie tumultueuse de Mary W

Août 1797. Quand Mary Wollstonecraft, mère de Mary Shelley et pionnière du féminisme, comprend que ses jours sont comptés, elle décide de livrer un dernier témoignage de sa vie et de son combat pour le droit des femmes. Août 1797. Mary Wollstonecraft donne naissance à sa deuxième fille. Malgré la sérénité de la jeune mère, sa sage-femme est inquiète. Elle se surprend à s'attacher à cette personnalité hors du commun et, quand l'état de Mary se dégrade, elle lui conseille de se raconter à son enfant. Mary se lance alors dans un récit aussi ardent que vivant - l'histoire d'une vraie combattante, d'une aventurière et d'une amante. L'histoire de Mary Wollstonecraft, pionnière du féminisme et mère de Mary Shelley, l'auteure de Frankenstein. Une femme méconnue, à mettre en lumière de toute urgence... " Un portrait de femme intense et romanesque, un roman poignant qui palpite au coeur d'un contexte historique et intellectuel bouillonnant. " ELLE Belgique