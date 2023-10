Les russes veulent-ils la guerre ? - Un essai d'une russe en temps de guerre

" Les Russes veulent-ils la guerre ? " demandait Evgueni Evtouchenko en 1961. La question est toujours d'actualité. Que veut le peuple russe ? Réellement ? L'autrice, une Russe qui a dû quitter son pays, tente d'apporter une réponse et d'entrevoir un avenir. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les Russes présentent une énigme. Sont-ils bellicistes ? Attentistes ? Apeurés ? Lobotomisés ? Indifférents ? Il fallait la politologue Vera Grantseva qui a grandi sous Poutine et qui enseigne aujourd'hui à Paris pour élucider magistralement ce mystère. Que nous racontent ces images de citadins faisant leur marché en ignorant les bombardements, les combats, les victimes ? Ces bureaux de recrutement militaire clairsemés et ces salles de théâtre pleines à craquer ? Ces prisons qui se vident de leurs criminels et se remplissent de dissidents tandis que les écoles virent aux centres de rééducation idéologique ? Ces sondages erratiques publiés par une presse muselée ou aux ordres et ces émissions télévisées où on annonce l'apocalypse nucléaire ? Comment expliquer ce déni de réalité, cette apathie éthique, cette paralysie politique ? La répression, la propagande, le mensonge n'expliquent pas tout, nous dit Vera Grantseva. Mobilisant les témoignages, les sciences sociales, l'histoire, et sa connaissance intime de la société russe, elle décrypte les ressorts cachés d'un Etat prédateur, d'un régime mafieux, d'un peuple traumatisé soumis à un néo-féodalisme cannibale. " Les Russes veulent-ils la guerre ? " demandait, en 1961, le poète Evgueni Evtouchenko. Voici, soixante ans après, la réponse qui nous concerne tous.