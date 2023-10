La terre comme vous ne l'avez jamais vue

Un atlas unique en son genre ! Merveilles de l'Antiquité, volcans, espèces menacées, gratte-ciels, trafic aérien, ordures et déchets... 80 cartes en 3D mettent en scène de façon spectaculaire une multitude d'informations pour comprendre le monde. Où se trouvent les volcans les plus explosifs ? Où habitent les milliardaires du monde entier ? Où vivent les créatures les plus mortelles ? Tous les thèmes actuels expliqués visuellement 80 cartes 3d spectaculaires et limpides Un atlas complet, avec des milliers de données claires. Cette édition entièrement mise à jour comprend de nouveaux contenus sur les questions les plus récentes : les pandémies, le changement climatique, Internet, les populations mondiales, la pauvreté... afin d'éclairer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.