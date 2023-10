Le grand livre de la magie

Comment retrouver une carte tirée et replacée au hasard dans un jeu de 52 cartes ? Par quel tour de passe-passe fait-on disparaître une pièce de monnaie ? Comment faire croire que de l'eau gèle spontanément dans un gobelet ? Grâce à ce livre de magie, on peut devenir un parfait illusionniste. Il donne toutes les astuces pour bien maîtriser les techniques utilisées dans chaque tour. Une fois bien entraîné, il y a plus de 50 tours de magie à montrer à sa famille et ses amis. Comme ils sont de difficulté variable, chacun pourra commencer avec des illusions simples et progresser vers des numéros de plus en plus étonnants ! Les tours de magie présentés nécessitent un matériel facile à se procurer : cartes à jouer, pièces de monnaie... Ensuite tout est une question de doigté, d'adresse et surtout d'entraînement ! En bonus : des encadrés sur l'histoire de la magie et ses grandes figures !