Anselm Kiefer. La photographie au commencement

Connu pour sa peinture et ses installations monumentales, Anselm Kiefer est né en 1945, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Célébrées sur la scène internationale, ses oeuvres, nourries par les mythes et la littérature, sont marquées par une interrogation constante sur l'histoire et la présence du mal en action dans le monde. Alors que l'artiste clame penser en images et affirme photographier constamment, sa production photographique, qui irrigue toute son activité plastique, reste largement inédite. C'est cette composante essentielle de son travail, encore méconnue, que ce livre révèle.