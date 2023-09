Tearmoon Empire Story Tome 3

Ah, mais elle est complètement nulle, en fait ! Mia profite avec bonheur de la vie étudiante... Celle qui l'effrayait le plus dans sa vie précédente est désormais son amie, et elle a même pu se balader à cheval et danser avec le prince Abel ! Et maintenant, elle se retrouve à préparer un panier-repas en compagnie d'Anne, de Chloé et de Tiona, qu'elle compte bien offrir à l'élu de son coeur... Mais aucune d'entre elles n'a la moindre expérience culinaire, et l'échec de leur petite entreprise semble couru d'avance... L'attitude égoïste de Mia provoquera-t-elle à nouveau des miracles, comme ça a déjà été plusieurs fois le cas par le passé ? ! Ce qui ne devait être au départ qu'un caprice risque bien encore de changer le cours de l'histoire... Autrefois bonne à rien, la princesse va lutter contre le destin, et profiter de cette occasion unique pour réparer l'histoire dans cette comédie fantastique ! Après un saut temporel, une princesse bonne à rien utilise les souvenirs de sa vie précédente pour se battre contre le destin et changer l'histoire ! " Quand vous préparerez vos paniers-repas, vous le ferez en suivant mes directives... Je vous en supplie ! " Son maître est en danger !! La grande bataille de Keithwood, le majordome aux mille talents, est sur le point de commencer ? !