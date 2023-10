Aino + Alvar Aalto. Une vie ensemble

Une biographie visuelle et intime d'Aino et Alvar Aalto, le couple d'architectes à l'origine de certains des édifices et objets les plus emblématiques du XXe siècle. Aino ? +? Alvar Aalto est la première monographie rendant hommage à l'oeuvre publique et à la vie intime de ce couple remarquable. Grâce aux nombreuses lettres inédites qu'ils échangèrent ou envoyèrent à leurs amis, leur famille et leurs confrères, Heikki Aalto-Alanen, petit-fils d'Aino et Alvar, raconte leur vie commune jusqu'au décès d'Aino, en 1949. Cet ouvrage émouvant et accessible retrace l'histoire d'un amour et d'une vie de famille intenses, mais aussi celle d'un partenariat professionnel unique et ambitieux. Les nombreux documents, esquisses et portraits de famille, accompagnés de photographies des superbes créations d'Aino et Alvar, donnent une vision exhaustive de leur oeuvre et de leur vie ensemble.