Thibaut Pinot. Le dernier des romantiques

De ses premiers coups de pédale à l'entente cycliste vosges saônoises à ses derniers tours de roues dans le peloton professionnel, Thibaut Pinot a mené une carrière singulière, rythmée par des victoires sublimes et des échecs bouleversants. Entré dans le coeur des Français sans l'avoir voulu, presque par effraction, le coureur s'est construit en une douzaine d'années une très belle carrière. "Solo la vittoria è bella" : sa devise en italien, tatouée sur sa peau, brûlée au soleil de tous les étés, a trouvé sa justification en 2018 au terme du Tour de Lombardie. Ce jour-là, le plus italien des Français entrait dans la légende. Mais Thibaut Pinot, c'est surtout l'homme ordinaire qui a atteint le très haut niveau. C'est le champion qui s'est toujours rêvé fermier à temps plein une fois sa carrière achevée, c'est le copain qui préfère une partie de pêche dans son fief des Mille Etangs à une réception à l'Elysée. Le destin et son corps ont souvent joué contre lui sans jamais ternir l'image d'un homme authentique, fier de ses racines franc-comtoises, visage ingénu d'une ruralité perdue mais qui a enfanté tant de champions du cyclisme français. Cet ouvrage lui rend l'hommage qu'il mérite tant. Il comblera ses très nombreux fans, curieux d'y découvrir l'anecdote qu'ils ne connaissaient pas encore.