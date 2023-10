Le voyage du père Noël - Livres avec jouet à remonter

Une invitation à suivre le père Noël qui quitte son atelier et son village la veille de Noël, survolant dans son traîneau un village de montagne enneigé et une ville très animée, avant de se poser sur les toits pour distribuer ses cadeaux aux enfants endormis. Ce livre fourni avec un petit jouet à remonter enchantera les jeunes enfants. Ils accompagneront le père Noël en plaçant son traîneau sur les chemins en creux sur chaque page. En partant du village des lutins, ils lui feront survoler une jolie ville illuminée et des montagnes enneigées avant de le poser sur les toits pour la distribution des cadeaux par les cheminées.