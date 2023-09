Le héros du Louvre Tome 2 : Le Jeu du silence

Mon grand-père, ce héros ! Au début des années 30, Babi Maklouf Benhamou, par passion pour la France, quittait son Algérie natale pour s'installer à Paris. Après mille petits métiers il devint gardien de nuit au musée du Louvre, ce qui l'enchantait, bien sûr, lui le passionneé d'art et de culture. Tout aurait donc pu aller pour le mieux "dans la plus belle ville du monde " si la Seconde Guerre mondiale n'avait amené l'armée allemande aux portes de Paris. Sur la demande de Jacques Jaujard, le conservateur du musée, Babi doit alors fuir la capitale avec femme et enfants, à bord d'un camion rempli de chefs-d'oeuvre du Louvre... Sa mission ? Les sauver des nazis qui veulent s'en emparer. Pendant qu'il achemine ces trésors vers le sud, le général Pétain annonce la fin des hostilités et l'armistice honteuse ! Maklouf comprend alors qu'il lui faudra continuer sa route dans une France occupée, déchirée ! Déterminé, il brave le danger avec son épouse et ses enfants, se battant pour cacher les Rembrandt, Delacroix, Léonard de Vinci... qu'il transporte. " Imaginez le grand-père parfait et vous verrez apparaître devant vos yeux, Babi " c'est par ces mots que commence l'incroyable histoire vraie de Babi Maklouf à travers laquelle, le réalisateur Elie Chouraqui rend un vibrant hommage à son grand-père. Dans ce second tome, le drame quotidien qui se joue dans une France occupée étend son ombre mais n'entache en rien la force d'âme de Babi. Un émouvant récit de voyage où résonne le courage d'un homme et son amour pour la France.