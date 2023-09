Je couds et c'est pas compliqué. 30 projets faciles en un rien de temps

Pas besoin d'être une experte pour réaliser de jolis modèles ! Après tout, c'est en faisant que l'on apprend. Développez vos talents en couture et fabriquez des objets utiles au quotidien. Vous affinerez votre maîtrise des bases, tout en réalisant d'adorables modèles, 100% adaptés à vos envies et à vos besoins. Des pas-à-pas faciles à suivreUn contenu accessible aux couturières du dimanche mais qui inspirera les couturières plus chevronnées30 projets cuisine, maison, fêtes, voyage et beauté