Le soleil est nouveau chaque jour

On est jeunes. On vient de partout. Et on agit. Maintenant. On ne laisse pas le monde s'écrouler sans rien faire. On ne laisse pas les forêts de Lorraine se transformer en entrepôts. Alors on grimpe dans les arbres. On construit des cabanes. Et on résiste, avec le courage des oiseaux. Nous sommes une petite trentaine. Mais on a besoin de vous. On a besoin de tous. A tous, on est moins seuls. Rejoignez-nous !