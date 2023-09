Les derniers jours de la Montagne (1794-1795). Vie et mort des premiers irréductibles de gauche

Après avoir cerné les contours de ce qui reste après le coup de force de Thermidor de la mouvance politique appelée la Montagne, l'auteur montre comment ces députés, stigmatisés sous le sobriquet de "Crêtois" , ont tenté de résister aux nouvelles orientations politiques impulsées par les Thermidoriens. Vite transformés en cibles à abattre par tous ceux qui mènent alors campagne contre Jacobins et Crêtois, ces derniers Montagnards sont, pour les trois quarts d'entre eux, écartés de la Convention nationale au cours de plusieurs purges politiques successives. Emprisonnés, pour certains exécutés ou préférant se suicider, pour d'autres réduits à la fuite puis à la clandestinité, ils paient au prix fort leur fidélité aux idéaux démocratiques et égalitaires de l'an II. A part les six "martyrs de prairial" inscrits durablement dans la mémoire militante et dans l'historiographie, leur souvenir s'est estompé, alors qu'ils peuvent apparaître comme les premiers irréductibles de gauche en France.