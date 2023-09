La boîte à outils pour préparer sa retraite

Quand pourrais-je partir ? Combien toucherais-je ? Encore aujourd'hui, il est difficile de trouver les réponses à ces questions. Pourtant, la retraite est un projet de vie qu'il est important d'anticiper plusieurs années à l'avance. Les experts de France Retraite ont conçu cet ouvrage composé de 59 outils pour rendre ce chemin le plus simple et agréable possible. Par exemple, des captures de documents vous montrent pas à pas comment les comprendre et les remplir. La retraite n'aura plus aucun secret pour vous ! Les auteurs Tous les auteurs et autrices de cet boîte à outils évoluent au sein de France Retraite, acteur incontournable sur le marché du conseil et de l'expertise retraite. La société accompagne les entreprises, les indépendants et les particuliers dans le pilotage, la préparation et l'optimisation du départ en retraite. En 25 ans, ce sont 50 000 profils qui ont bénéficié d'un éclairage précis et chiffré sur leurs droits à la retraite (date, montant), de conseils d'optimisation (rachat de trimestres) et d'une assistance dans les démarches administratives.