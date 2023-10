Le mec du chalet. Romance de Noël

Elle peut gérer toute seule ses deux enfants... mais elle n'était pas prête pour le mec du chalet. Clara est mère célibataire de deux enfants. Non, plutôt, Clara est mère célibataire de deux diablotins. Elle les aime de tout son coeur, pourtant elle ne peut pas nier qu'ils sont parfois insupportables. Mais quand le directeur de la colonie où ils passent une semaine des vacances de Noël l'appelle en pleine thalassothérapie, elle voit rouge : comment, ses petits garçons chéris seraient insupportables ? Et il faut qu'elle interrompe ses seules vacances solitaires depuis leur naissance pour venir les récupérer ? Le père Noël n'a-t-il donc pas de pitié ? Non, vraiment, ce Josh qui n'est pas capable de s'occuper d'un groupe d'enfants pendant quelques jours va entendre parler d'elle. Elle n'en doute pas une seconde... jusqu'au moment où elle arrive aux portes du chalet où les garçons passent leurs vacances. Ce type musclé et sexy, en train d'engueuler ses garçons c'est... Josh ? Quand elle demandait un bel homme pour Noël, ce n'est vraiment pas ce qu'elle imaginait...