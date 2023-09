Plouf, Petit Lapin !

Un livre de bain inédit et 3 personnages en mousse pour jouer dans l'eau ! C'est l'heure du bain pour Petit Lapin. Il va avoir besoin de ton aide pour se savonner, se rincer... attention ça pique les yeux ! Et le voilà tout sec, tout beau et prêt à enfiler son pyjama. Impec' Petit Lapin !