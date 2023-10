La Bible, nouvelle traduction

La première édition de cette nouvelle traduction intégrale de la Bible est parue en septembre 2001. Pour la première fois, des spécialistes des langues et des textes bibliques (hébreu, araméen et grec) avaient collaboré plus de 6 ans avec des écrivains contemporains pour aboutir à une traduction entièrement renouvelée des textes bibliques. Parmi ces écrivains figuraient de grands auteurs contemporains : Jean Echenoz (prix Médicis 1983 et prix Goncourt 1999), Emmanuel Carrère (prix Fémina 1995), Marie NDiaye (prix Femina 2001 et prix Goncourt 2009), mais aussi François Bon, Jacques Roubaud, Olivier Cadiot, Marie Depussé, Valère Novarina... Plus de 20 exégètes ont travaillé à cette traduction en binômes avec un écrivain. Un comité de relecture était présidé par les biblistes Pierre Gibert et Thomas Römer. Les évêques de France avaient salué par un communiqué officiel de la Conférence épiscopale le travail accompli et son originalité. Cette traduction a depuis fait son chemin. Elle est connue sous l'appellation de "Bible des écrivains". Il faut rappeler qu'il s'agit de traductions rigoureuses, établies à partir d'un travail exégétique et philologique approfondi sur les langues sources bibliques. Cette nouvelle traduction a permis de renouveler le langage biblique et d'adapter les textes des Ecritures à nos sensibilités modernes. Cette nouvelle édition contient une préface inédite de Frédéric Boyer et est accompagnée d'un QR code qui donne à entendre des extraits de la Bible, intégralement interprétée par Noam Morgensztern de la Comédie-Française.