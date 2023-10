La Boîte enchantée de bébé

Parce que les premiers moments avec bébé sont précieux mais éphémères, un magnifique coffret de naissance pour celles et ceux qui veulent tout garder de ces souvenirs uniques ! Une boîte-coffret pour ne rien perdre des petits trésors (bracelet de naissance, faire-part, dents de lait...). Le doudou-lapin craquant et vraiment tout doux de Doudou et Compagnie. L'Album de ta naissance : 64 pages joliment illustrées à compléter, pour noter avec tendresse et humour les anecdotes et moments clés de la grossesse aux 2 ans de bébé. 24 cartes étapes (12 cartes recto-verso) pour prendre des photos de bébé aux dates anniversaires et premières fois, et les partager avec ses proches ! Coffret incluant un livre, un doudou et des cartes. Eléments ne pouvant être vendus séparément.