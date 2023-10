Le néoconservatisme américain. La démocratie pour étendard

Le néoconservatisme américain a été l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. On associe ? ce courant de pensée ? a politique étrangère menée par l'administration de George W. Bush au début des années 2000. Ainsi, les néoconservateurs sont le plus souvent considérés comme les responsables du " fiasco " irakien et plus largement, de l'instabilité au Moyen-Orient. En réalité, le néoconservatisme représente un ensemble intellectuel complexe qui, loin de se résumer aux questions internationales et à la période post-11 septembre 2001, occupe une place importante dans le paysage politico-intellectuel états-unien depuis la fin des années 1960. Pour le dire autrement, les idées néoconservatrices comptent et méritent d'être analysées dans leur complexité. C'est l'objectif de cet ouvrage, qui se propose de mettre en lumière la substance idéologique du néoconservatisme, en politique intérieure comme en politique étrangère.