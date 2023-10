La boite a tarots - np

Ce TAROT aux illustrations originales réinterprète la symbolique des tarots traditionnels et ouvre de nouvelles voies d'interprétation de la destinée. Il s'adresse à tous ceux qui veulent percer les mystères de leur avenir et que la lecture des cartes intéresse, qu'il s'agisse de tirer les cartes pour soi-même ou pour des tiers. Le livret joint leur permettra de s'initier à l'alchimie des 78 arcanes et à leur signification. Libres à eux de choisir parmi les différentes dispositions de tirage proposées et d'y découvrir les messages que recèlent les cartes sur leur passé, leur présent et leur avenir... DANS CE COFFRET : Un magnifique jeu de Tarot comportant 78 cartes aux dessins originaux et son livret d'interprétation de 64 pages.