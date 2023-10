365 nuances de japonais

Ce recueil, conçu comme un almanach, permettra à tous les passionnés du Japon de s'initier à langue et à la culture japonaise. Au programme, expressions et mots incontournables, idéogrammes indispensables, informations culturelles et petits jeux sur la langue japonaise, ainsi que de magnifiques photos pour s'immerger au beau milieu du Japon au quotidien !